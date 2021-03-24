أردوغان: الدستور الجديد يجب أن يكون من الشعب مباشرة وليس من صنع الانقلابيين

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن "الدستور الجديد يجب أن يكون دستور الشعب مباشرة، وليس من صنع الانقلابيين".

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها شبكة "تي آر تي" أن "مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمراً حتمياً نظراً لتاريخنا والمتغيرات الدولية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الدستور الجديد الذي سيُعد بالإجماع سيطرح حتماً لمصادقة الشعب عليه.

#عاجل | أردوغان: الدستور الجديد يجب أن يكون دستور الشعب مباشرة، وليس من صنع الانقلابيين — TRT عربي (@TRTArabi) March 24, 2021

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن إعداد دستور جديد في البلاد.

وقال أردوغان، يوم الخميس 4 مارس /آذار الجاري: "سنعد دستورا جديدا شاملا وديمقراطيا يكون مرشدا لتركيا في مسيرتها خلال العقود القادمة"، مؤكدا أن حزبه "العدالة والتنمية"، "غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وكان الرئيس التركي أعلن، أخيرا، خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إعدادها في إطار الإصلاح القضائي، مؤكدًا أن للخطة 9 غايات تتحقق من خلال مئات الأنشطة، مؤكدا أن الخطة المذكورة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة، وأن الهدف النهائي من "خطة عمل حقوق الإنسان" هو دستور مدني جديد للبلاد.

كما دعا أردوغان كل الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية. وقال أردوغان، في كلمته خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية: "أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة الدستور الجديد لغاية نهاية هذا العام".