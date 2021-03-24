مجلس الاتحاد الروسي ينظر بقانون يجيز لبوتين الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين

أعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، أندري كليشاس، أن المجلس سينظر في جلسته يوم 31 مارس/ آذار بقانون تطبيق التعديلات على دستور البلاد، يسمح للرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.

موسكو - سبوتنيك. وقال كليشاس، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا الشأن:

"سننظر (في هذا القانون) في جلسة 31 مارس/ آذار".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي موسع: "لم أتخذ قرارا لنفسي بعد، أترشح أم لا في الانتخابات العام 2024. حسنا، بالنسبة للتنمية المستقرة للبلاد، فهي تكلف الكثير. رسميا هذا إذن من الشعب. أن تفعل أو لا تفعل - سأرى".

وأظهر استطلاع للرأي العام الروسي أجرته مؤسسة "دراسة الرأي العام" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أكثر من نصف المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الروسية صادقت، في وقت سابق، على نتائج التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي، والتي أيدها 77.92% من المواطنين الروس، وتم التوقيع على البروتوكول النهائي للتصويت.