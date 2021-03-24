مجلس الدوما الروسي يعتمد قانون تطبيق التعديلات على دستور البلاد

ووفقا لأحد أحكام التعديلات الجديدة في دستور روسيا الاتحادية، يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن لشخص واحد أن يتولى فيها منصب رئيس روسيا الاتحادية، على رئيس الدولة الحالي (بوتين) بغض النظر عن فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالي، فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين.

مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المادة 81 من الدستور، ينص قانون "الانتخابات الرئاسية" على أنه يمكن لأي مواطن روسي أن يترشح لهذا المنصب إذا كان "يبلغ من العمر 35 عامًا على الأقل، ويقيم بشكل دائم في روسيا مدة 25 عامًا على الأقل، ولا يمتلك ولم يكن لديه سابقًا جنسية دولة أجنبية أو إقامة أو مستند آخر".

ولا ينطبق هذا الحكم على المواطنين الروس "الذين كانوا يحملون في السابق جنسية دولة أخرى، (أو جزء من دولة أخرى)، تم تبنيها (تبنيه) في عداد روسيا وفقا للقانون الدستوري الاتحادي، ويعيشون بشكل دائم على أراضي هذه الدولة (الجزء)".