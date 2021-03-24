أردوغان: هزمنا جميع المنظمات الإرهابية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده "هزمت جميع المنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني، ومنعتها من الهجوم على الحدود التركية".

وقال أردوغان، في كلمته خلال مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي ينتمي إليه: "هزمنا جميع المنظمات الإرهابية في مقدمتها حزب العمال الكردستاني وجعلناها غير قادرة على شن الهجمات على حدودنا"، وذلك حسب وكالة "الأناضول".

#عاجل | أردوغان: ألحقنا هزائم كبيرة بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "بي كا كا" بحيث لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدودنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2021

​جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أعلنت، في 17 يونيو/حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.