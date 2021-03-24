أكثر من 50 مليون شخص في الهند تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 50 مليون شخص في الهند تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

نيوديلهي - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "حققت الهند علامة بارزة في مكافحة الوباء العالمي. فقد تجاوز العدد الإجمالي لجرعات اللقاح المعطاة في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم 50 مليونًا. وتم إعطاء ما مجموعه 50075162 جرعة من اللقاح. ويشمل هذا العدد 7903068 من عمال الصحة، والذين تلقوا الجرعة الأولى 5009252 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والذين تلقوا جرعتين 8333713 من العاملين في الخط الأول (الجرعة الأولى)، و3060060 من العاملين في الخط الأول (جرعتان)، و21203700 شخص فوق سن 60 عامًا، و4565369 شخصًا في سن 45 ومافوق ومع بعض الأمراض المصاحبة ".

وتجري في الهند المرحلتان الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالتوازي. وخلال المرحلة الأولى، يتم تطعيم الأطباء والعاملين في الخط الأول، هكذا يطلق في الهند على الذين يساعدون في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وهم الشرطة وخدمات الطوارئ. وخلال المرحلة الثانية يتلقى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وأكبر من 45 عامًا ومصابين بأمراض مصاحبة.

وفي الوقت الحالي، تمت الموافقة على لقاحين ضد فيروس "كورونا" المستجد في الهند - النسخة الهندية من لقاح "أكسفورد" المسمى "كوفشيلد" و"كوفكسين" المحلي. في الوقت نفسه، قال النائب الأول لوزير الصحة الهندي راجيش بوشان، إن سلطات البلاد قد تفكر قريباً باستخدام أربعة لقاحات أخرى، بما في ذلك "سبوتنيك في"، الروسي.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد إصابات بالوباء. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، تم تسجيل إجمالي 11.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وتماثل للشفاء أكثر من 11.2 مليون شخص، وحوالي 368 ألفًا يتابعون العلاج، وهناك 160 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.