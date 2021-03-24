أردوغان يكشف عن نتيجة دعم بلاده لليبيا وما يطمح لفعله في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر السابع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، سعيه إلى توسيع دائرة الأصدقاء.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها على عدد كبير من أعضاء الحزب في مؤتمر جماهيري عقد في صالة أنقرة الرياضية، إن أنقرة مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترات القادمة بهدف تحويل "منطقتها إلى واحة سلام"، على حد تعبيره.

وحول علاقات تركيا الخارجية، تحدث أردوغان عن نتائج الدعم الذي قدمته بلاده إلى ليبيا، مبينا أن ليبيا أصبحت بسبب هذا الدعم قادرة على التطلع للمستقبل بأمل، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وحول الوضع في سوريا، أعلن أردوغان مواصلة جهود بلاده حتى تصبح سوريا "بلدا يديره أبناؤها بكل معنى الكلمة"، مؤكدا على وقوفه إلى جانب الشعب السوري.

وقال أردوغان حول العلاقات التركية الدولية إن بلاده ستواصل "صياغة علاقاتنا مع جميع الدول بدءا من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا".

وأضاف أردوغان: "على اعتبار أننا نتوسط القارات الثلاث الكبرى، فلا يمكننا أن نتجاهل الغرب ولا الشرق"

وحول موقف تركيا من حزب العمال الكردستاني، قال أردوغان: "هزمنا جميع المنظمات الإرهابية في مقدمتها حزب العمال الكردستاني وجعلناها غير قادرة على شن الهجمات على حدودنا".

وانطلق المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، في صالة أنقرة الرياضية في العاصمة التركية، بحضور رئيس البلاد ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قيادات الحزب وضيوف من أحزاب سياسية أخرى، بحسب ما ذكرته "الأناضول".