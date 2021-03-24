دولة أوروبية تبدي استعدادها لشراء لقاح "سبوتنيك V" بعد موافقة الاتحاد

أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، اليوم الأربعاء، أن النرويج قد تشتري لقاح فيروس "سبوتنيك V" الروسي إذا تمت الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع "إن.أر.كيه" عن سولبرغ، قولها متحدثة أمام أعضاء برلمان البلاد: "منفتحون على شراء لقاح روسي، إذا كان متاحًا وإذا كان لدينا ثقة فيه ويمكننا شراؤه بمشاركة الاتحاد الأوروبي، لكننا لسنا مستعدين لشراء لقاحات لم تحصل على الموافقة في الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت سولبرغ أن السلطات النرويجية لم تتصل بعد بالجانب الروسي بشأن شراء اللقاح، لكن من غير المرجح أن يكون "سبوتنيك V" متاحًا قبل حزيران/ يونيو المقبل، حيث بحلول هذا الموعد، تأمل سلطات البلاد أن تكون قد وصلت بالفعل إلى مستوى عالٍ من التطعيم.

ومن الجدير ذكره، أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المئة من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. تزيد فعالية "سبوتنيك V" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد "كوفيد - 19" وهما لقاح "إبيفاك كورونا" أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية ("روس بوتريبنادزور") ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.