الحرس الثوري يكشف عن واجبه تجاه الجزر الإيرانية في مياه الخليج

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "من واجبنا الدفاع بقوة عن الجزر الإيرانية في مياه الخليج"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الاستعدادات القتالية للقوة البحرية وتعزيزها".

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال، علي رضا تنكسيري، خلال تفقده جزر فارور وسيري وبوموسى، إن" نظام الجمهورية الإسلامية يقوم لأكثر من 40 عام بمقارعة التصرفات العدائية لأعداء الثورة، ومنها العقوبات الشديدة والظالمة التي فرضتها حكومة أمريكا الإرهابية، إلا أن شعبنا من خلال مقاومته لهذه العقوبات أذهل العالم"، وذلك حسب وكالة "تسنيم"

وأضاف، الأدميرال علي رضا تنكسيري، "من المؤكد أن السبيل الوحيد للتغلب على المشاكل هي الاستراتيجية الحكيمة للإمام خامنئي القائمة على التمسك بالاقتصاد المقاوم وإحداث طفرة في إنتاج البلاد".

وشدد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، على أن المقاومة تعد أفضل وسيلة وسلاح أمام المتغطرسين في العالم، لافتا إلى استعداد القوة البحرية للحرس لتنفيذ أوامر سماحة قائد الثورة".

وكان حسين خانزادي، قائد القوات البحرية الإيرانية، قال إن رد بلاده على أي تهديد يطولها سيكون قويا ومدمرا، مشيرا إلى أن الأمن والسلام مستتب في منطقة الخليج "الفارسي" ومضيق هرمز بفضل الوجود القوي لقواته.