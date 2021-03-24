أتحمل مسؤولية هذا الخطأ.. ميركل تتراجع عن فرض الإغلاق أثناء عيد الفصح

تراجعت المستشارة الألمانية عن قرار سابق بفرض إغلاق صارم في أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح الممتدة من 1 حتى 5 أبريل/نيسان المقبل بهدف مواجهة النسخ المتحورة من كورونا.

ووفقا لموقع "دوتشيه فيله"، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اجتماع أزمة جديد حول وباء كوفيد-19 صباح اليوم الأربعاء، مع 16 ولاية ومنطقة ألمانية، وذلك بعد يومين من لقاء لكبار المسؤولين واجه انتقادات من جميع الأطراف.

وأوضحت المستشارة، أنها قررت عدم السير في الإجراءات الخاصة براحة عيد القيامة، بل إيقافها.

وأعلنت تحملها المسؤولية عن هذا الإرتباك في القرارات، قائلة: "أتحمل مسؤولية هذا الخطأ".

وكانت ميركل قد اجتمعت مع الوزراء-الرؤساء (في الولايات) مساء الإثنين الماضي لبحث التدابير والإجراءات في عيد الفصح لمواجهة انتشار كورونا.

وقد أفضى هذا الاجتماع إلى إجراءات واجهت انتقادات من كل الأطراف، بينها إغلاق كل المحلات التجارية ودعوة إلى عدم استقبال مصلين في الكنائس طوال العطلة.

ووفقا لوزارة الصحة الألمانية، قفزت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى الضعف في يوم واحد، إذ انتقلت من 7 آلاف و485 إصابة أمس الثلاثاء إلى 15 ألفاً و813 إصابة اليوم الأربعاء وفق آخر الأرقام التي أعلن عنها.