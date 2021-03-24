الرئيس الأفغاني: سنقايض الماء مع إيران بالنفط أو أي شيء آخر

أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن بلاده لن تمد إيران أو الدول المجاورة مرة أخرى بمياه نهر هيلمند بالمجان.

كابول - سبوتنيك. وقال غني، خلال افتتاح سد كمال الدين خان، على طول نهر هيلمند، بولاية نيمروز جنوب غربي البلاد، اليوم الأربعاء، إن طهران عليها المقايضة بالنفط أو أي شيء آخر مقابل الحصول على المياه.

وأضاف الرئيس الأفغاني أن "المياه الأفغانية كانت مجانية للدول الأخرى لقرون. اليوم، مياه نهر هيلمند هي للشعب الأفغاني فقط... لن نمد أي دولة بالمياه مجانا، إذا أرادوا مياه نيمروز، سنبيعه، ووفقا لاتفاقاتنا مع إيران سنقايض المياه بالنفط، أو أي شيء آخر".