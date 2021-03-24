بلينكن: التعامل مع روسيا يكون لخدمة مصالحنا وسنحاسبها على الممارسات العدائية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) ناقشوا العلاقات مع روسيا خلال اجتماعاتهم في بروكسل، موضحا أن التعامل مع روسيا يكون لخدمة المصالح ولكن في الوقت نفسه سيتم محاسبتها على "ممارساتها العدائية" على حد وصفه.

وقال بلينكن في مؤتمره الصحفي من بروكسل، اليوم الأربعاء: "نتوقع أن تمثل علاقتنا مع روسيا تحديا ولكننا مستعدون لذلك"، مضيفا "نتعامل مع روسيا بحيث نخدم مصالحنا وسوف نحاسبها على ممارساتها العدائية". كما أشار إلى أمله في "وجود علاقة مستقرة مع روسيا".

The U.S. continues to support @NATO’s dual-track approach to Russia by enhancing our deterrence and defense, including with combat-ready troops in the eastern part of our Alliance. pic.twitter.com/jxwKU91CAF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن اجتماع موسكو حول أفغانستان كان "مثمرا"، داعيا إلى تسريع الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام هناك.

وانعقد المؤتمر حول أفغانستان، في 18 آذار/ مارس الماضي، في موسكو بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان والصين ووفدي كابول و"طالبان" والأطراف الأفغانية".