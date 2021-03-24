الناتو يتهم روسيا بـ "العدوانية"

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتينبيرغ، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وحلف الناتو لا تزال صعبة جدا، معربا عن قلق الحلف إزاء ما وصفه "تصرفات روسيا العدوانية".

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتينبيرغ، في ختام جلسة لمجلس وزراء خارجية دول الحلف:

"العلاقات مع روسيا لا تزال صعبة... روسيا تكثف إجراءاتها القمعية على أراضيها، وتصرفاتها العدوانية خارج حدودها".

ووفقا له أيضًا، روسيا "تزعزع استقرار الوضع في البلدان المجاورة، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

وشدد ستولتنبرغ على أن

"روسيا تواصل بناء قدرتها العسكرية من بحر البلطيق إلى البحر الأسود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى القطب الشمالي".

يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن موسكو منفتحة على المقترحات البناءة لعقد اجتماعات مجلس روسيا-الناتو.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.