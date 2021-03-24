أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بإعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا خلال مؤتمره السابع.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن المندوبين صوتوا لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت نتائج الاقتراع على رئاسة الحزب، تصويت 1428 مندوبا في الكونغرس، صوتوا بالإجماع لصالح أردوغان في عملية انتخابية جرت من دون منافس للرئيس.

وبدأت في العاصمة التركية أنقرة، أعمال المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بحضور رئيس البلاد والحزب، والكوادر الحزبية وضيوف من أحزاب سياسية أخرى، تحت شعار "ثقة واستقرار من أجل تركيا".