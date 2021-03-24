أردوغان: سنواصل إعادة صياغة علاقات تركيا بجميع دول العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل صياغة علاقتها بجميع الدول بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبها.

جاء ذلك خلال حديثه عن علاقات تركيا الخارجية، أثناء مشاركته بالمؤتمر العام السابع لـ"حزب العدالة والتنمية" في صالة أنقرة الرياضية بالعاصمة، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال الرئيس التركي: "سنواصل صياغة علاقاتنا مع جميع الدول بدءا من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا".

وشدد أردوغان، على أن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة لتحويل منطقتها إلى "واحة سلام".

وأضاف قائلا: "على اعتبار أننا نتوسط القارات الثلاث الكبرى، فلا يمكننا أن نتجاهل الغرب ولا الشرق".

وبين الرئيس التركي أن حزبه تمكن أيضا من تنفيذ سياسات انفتاح تجاه مناطق عدة مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن عدد بعثات بلاده في الخارج ارتفع من 163 عام 2002، إلى 251 بعثة في الوقت الحالي، مؤكدا أن بلاده ضمن 5 دول تمتلك أكبر شبكة للبعثات الأجنبية في العالم.