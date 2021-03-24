قرار هندي يعطل تدفقات لقاح "أسترازينيكا" إلى العالم

أوقفت الهند مؤقتا جميع الصادرات الرئيسية للقاح "أسترازينيكا" الخاص بفيروس كورونا، والذي ينتجه معهد المصل الهندي، لتلبية الطلب في الداخل مع زيادة الإصابات.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن هذه الخطوة ستؤثر أيضًا على الإمدادات إلى منشأة تبادل اللقاحات "COVAX" المدعومة من التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية والتي من المتوقع أن تحصل أكثر من 180 دولة من خلالها على جرعات.

تلقت كوفاكس حتى الآن 17.7 مليون جرعة من "أسترازينيكا" عبر معهد المصل الهند من إجمالي 60.5 مليون جرعة شحنتها الهند، في حيت تعتمد العديد من الدول على البرنامج لتحصين مواطنيها.

يظهر موقع وزارة الخارجية الهندية على الإنترنت أنه لم يُصدر أي لقاح من الهند منذ يوم الخميس الماضي، حيث توسع الدولة جهود التحصين الخاصة بها.

وقال أحد المصادر "كل شيء آخر تراجع في الوقت الحالي على الأقل، لا صادرات، لا شيء حتى الوقت الذي يستقر فيه الوضع في الهند، والحكومة لن تأخذ مثل هذه الفرصة الكبيرة في الوقت الذي يحتاج فيه الكثيرون إلى التطعيم في الهند".

انتقدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، الفجوة المتزايدة بين عدد لقاحات فيروس كورونا التي تم حقنها في البلدان الغنية والفقيرة، ووصفت عدم المساواة بأنه "غضب أخلاقي" عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه من "الصادم" عدم بذل الكثير من الجهد لتجنب "فشل أخلاقي كارثي" يمكن التنبؤ به تماما لضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الفجوة "تتزايد كل يوم، وتصبح أكثر غرابة كل يوم".