ميركل: سلالة كورونا الجديدة أكثر خطورة على الأطفال

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، وتنتشر حاليا في ألمانيا، أكثر خطورة على الأطفال.

وتوجهت ميركل بحديثها للمشرعين: "السلالة البريطانية من الفيروس ثبت أنها أكثر خطورة على الأطفال والشباب، لذلك نحتاج إلى وضع حماية المدارس في مقدمة أولوياتنا أكثر مما كنا نفعل مع السلالة الأصلية لكورونا"، حسبما نقلت رويترز.

وأعلنت ألمانيا، أمس الثلاثاء 23 مارس/آذار، عن فرضها عدد من الإجراءات الصارمة، وأطلقت تحذيرا من "جائحة جديدة".

وقالت ميركل، إن ألمانيا تمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل/نيسان المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

ودعت ميركل المواطنين إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة في محاولة، للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة "كوفيد-19".

وفي محادثات دارت حتى ساعات متأخرة من الليل، دفعت ميركل زعماء الولايات الألمانية الستة عشر إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدلات الإصابة.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي: "نحن ببساطة نواجه الآن جائحة جديدة. السلالة البريطانية المتحورة أصبحت سائدة".

وأضافت: "بشكل أساسي، نواجه فيروسا جديدا من نفس النوع، لكن له خصائص مختلفة للغاية. فهو أشد فتكا، أكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول".

وبدأت ألمانيا تخفيف القيود بحذر في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن انتشار سلالات متحورة أخرى أكثر عدوى تسبب في ارتفاع الإصابات، مما أثار مخاوف من استنزاف طاقة المستشفيات قريبا ما لم يتم فرض المزيد من القيود.