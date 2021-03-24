أمريكا تتهم روسيا بالتضليل وتقويض الثقة باللقاحات

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، روسيا بالقيام بـ"تضليل وتقويض الثقة في اللقاحات".

وجاءت تصريحات بلينكن خلال كلمة ألقاها في مقر "الناتو" بمدينة بروكسل، حيث وجه اتهاما مباشرا لروسيا بالضلوع في "حملات تضليل لتقويض الثقة في الانتخابات وتقويض الثقة في اللقاحات".

وقال بلينكن في حديثه عن التهديدات، إن "الفئة الثانية (من التهديدات) هي التهديدات غير العسكرية المتعددة من نفس البلدان، مثل التكتيكات التكنولوجية والاقتصادية والمعلوماتية التي تهدد أمننا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "وتشمل هذه (التهديدات) استخدام حملات التضليل والفساد المسلح لإذكاء عدم الثقة في ديمقراطياتنا (الديمقراطية الأمريكية)، والهجمات الإلكترونية التي تستهدف بنيتنا التحتية الحيوية وسرقة الملكية الفكرية".

واعتبر بلينكن أن "الإكراه الاقتصادي السافر" الذي تقوم به الصين ضد أستراليا مثال لهذا التضليل، بحسب مزاعمه.