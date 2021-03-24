عقوبات كندية تشمل مدير الأمن الروسي والمدعي العام بحجة "انتهاك" حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على تسعة مسؤولين روس، ردا على الانتهاكات "الصارخة" لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية؛ حسب زعمها.

موسكو - سبوتنيك . وطالت قائمة العقوبات مدير جهاز الأمن الروسي ، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس مصلحة السجون الفيدرالية، ألكسندر كلاشنيكوف، والنائب الأول لمدير الديوان الرئاسي الروسي، سيرغي كيرينكو، والمدعي العام، إيغور كراسنوف.

وضمت القائمة أيضا، كل من نائبي وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو وبافيل بوبوف، ورئيس الدائرة الرئاسية أندريه يارين والمبعوث الرئاسي إلى سيبيريا سيرغي مينيايلو.

وأشار بيان الخارجية الكندية إلى أن قرار العقوبات يأتي على خلفية سجن المدون الروسي أليكسي نافالني، وتم اتخاذه وفقا للإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.