تركيا ترد على اتهامات ماكرون لها بـ"التدخل في الانتخابات الفرنسية"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية ترفض اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتدخل أنقرة في الانتخابات الفرنسية.

وقال أقصوي اليوم الأربعاء في بيان:

"الليلة الماضية، تم عرض برنامج على قناة فرنسا 5 التلفزيونية الحكومية، تم فيه توجيه اتهامات غير عادلة وغير متسقة ضد بلدنا... نعتبر تصريحات ماكرون بأن تركيا ستتدخل في السياسة الداخلية الفرنسية في الانتخابات المقبلة أمر خطير".

وأضاف هذا: "ينفر الجاليات من أصول أجنبية التي تعيش في البلاد [فرنسا]".

وأردف المتحدث أن تركيا ليس لديها خطط فيما يتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا وتتمنى فقط الازدهار للجالية التركية التي تعيش هناك.

وقال "تركيا تنتهج سياسة تستند إلى القانون الدولي بشأن قضايا شرق المتوسط ​​وسوريا وليبيا. ومن الواضح أن نشر [تصريحات ماكرون] تم إعداده عمدا قبل قمة الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تشويه الواقع، وهذه غير متسقة. الادعاءات لن تحقق هدفها ".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ماكرون لقناة "فرانس 5" إن تركيا قد تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022.