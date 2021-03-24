خامنئي يحدد أربعة أخطاء ارتكبتها أمريكا في المنطقة

حدد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مساء اليوم الأربعاء، 4 أخطاء ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

قال خامنئي في تغريدة بحسابه على "تويتر" باللغة العربية: "الأمريكيّون مخطئون في قضايا المنطقة كلّها".

وأوضح أن الأمريكيين أخطأوا "في الدعم الظالم للكيان الصهيوني (إسرائيل)، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين".

الأمريكيّون مخطئون في قضايا المنطقة كلّها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في #سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب #اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن #فلسطين، هم مخطئون. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 24, 2021

والأحد الماضي، اتهم المرشد الإيراني الولايات المتحدة بدعم السعودية في "ضرب الشعب اليمني".

ونقلت شبكة "الميادين" حينها عن خامنئي قوله: "دعم أمريكا للسعودية في ضرب الشعب اليمني، وسياستهم في فلسطين، خطأ".

​وقال خامنئي إن: "العدوان على اليمن بدأ في عهد الديمقراطيين في واشنطن ودعموا السعودية بالأسلحة".