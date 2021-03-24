واشنطن: نتطلع لاستمرار التعاون الأمني مع تركيا ولدينا مصالح مشتركة في سوريا وأفغانستان

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على أهمية التعاون الأمني بعيد المدى بين واشنطن وأنقرة، بما في ذلك بمجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بعد لقاء جمع في بروكسل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال البيان: "ناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية تشاووش أوغلو أهمية للتعاون الأمني بعيد المدى بين الولايات المتحدة وتركيا ، بما في ذلك المصالح المشتركة في سوريا وأفغانستان".

وأعرب بلينكن عن دعمه للمحادثات الاستكشافية الجارية بين تركيا واليونان الحليفتين ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو."

وحث وزير الخارجية الأمريكي تركيا على التخلي عن منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، وأعرب عن قلقه إزاء انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وشدد على أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق اليوم، كشف وزير الخارجية التركي، أنه أبلغ بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" "صفقة منتهية".

وفي سياق متصل، قال بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر: "اليوم في بروكسل تشاووش أوغلو وأخبرته أنني أتطلع إلى استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في الناتو بشأن مكافحة الإرهاب، وأعربت عن دعمنا للمحادثات الاستكشافية مع اليونان، وأكدت على أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان".

I met with @MevlutCavusoglu today in Brussels. I look forward to continued cooperation with our NATO Ally Turkey on counterterrorism, voiced our support for exploratory talks with Greece, and emphasized the importance of democracy and human rights. pic.twitter.com/OzVPVvhwGp — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021

وبدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو"، أمس الثلاثاء، اجتماعهم المباشر الأول بمقر الحلف في بروكسل بعد نحو عام من اللقاءات عبر "الفيديو كونفرنس"، بسبب جائحة كورونا.