رئيس البرلمان التركي لنظيره الإسرائيلي: تطعيم الأسرى الفلسطينيين "قضية إنسانية"

جاء هذا في رسالة بعث بها رئيس البرلمان التركي لنظيره الإسرائيلي ياريف لافين، بحسب وكالة أنباء الأناضول، اليوم الأربعاء.

وقال شنطوب في رسالته إن تطعيم الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية باللقاح المضاد لفيروس كورونا "قضية إنسانية".

#عاجل |رئيس البرلمان التركي يؤكد في رسالة لنظيره الإسرائيلي أن تطعيم الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية (بلقاح كورونا) "قضية إنسانية" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2021

​وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد طالبت، تل أبيب بتطعيم الفلسطينيين في سجونها بعد أن سجلت الكثير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوفهم، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

يشار إلى أن قرابة 4400 معتقل يقبعون في السجون الإسرائيلية وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منهم قرابة 700 مرضى، و300 يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وعشرة على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.