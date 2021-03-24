اليابان تطلق تحذيرا للسفن بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

قال خفر السواحل الياباني، ليل الأربعاء/الخميس، إن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا.

وحذر خفر السواحل الياباني، السفن من الاقتراب من أي أجسام تسقط من السماء.

وطالب خفر السواحل الياباني السفن بإبلاغه فورا عن أي أجسام أو معلومات تتوفر لديهم عن الصاروخ الباليستي.

كوريا الجنوبية تعلق صاروخ الشمال

وفي ذات الصدد، ذكرت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل مجهول الهوية في البحر الشرقي.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد المقذوفات التي أُطلقت ونوعها، وفقا لوكالة "يونهاب".

الإطلاق الثاني خلال أسبوع

وتثمل تلك العملية ثاني إطلاق لصواريخ باليستية من جهة كوريا الشمالية خلال أسبوع، بعد أن أعلن عن إطلاقها لصاروخين كروز قبالة الساحل الغربى في عطلة نهاية الأسبوع.

ماذا قال بايدن؟

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، للرئيس جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع أمر معتاد.

ورد بايدن، على سؤال من الصحفيين حول هل تعتبر عملية إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة "استفزازا حقيقيا"، قائلا:

"لا، وفقا للبنتاغون، هذا العمل معتاد. لا يوجد تغيير جديد فيما فعلوه".

واعتبر بايدن، أن سلطات كوريا الشمالية "لم تغير سياساتها بشكل عام".

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد أعلنت أنها تعيد النظر في السياسات تجاه كوريا الشمالية.