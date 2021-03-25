جباروف: لا جدوى من عقوبات الأمم المتحدة الجديدة على كوريا الشمالية

أعرب نائب لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ، مشددا على أنه لا جدوى من عقوبات الأمم المتحدة الجديدة، لأنها لن تفيد في شيء.

موسكو-سبوتنيك. وقال النائب الروسي لوكالة "سبوتنيك": "روسيا بالطبع تعارض مثل هذا الإطلاق [للصواريخ من قبل كوريا الشمالية]، خاصة وأن هذا يحدث بالقرب من حدودنا، خاصة وأن مستواها التقني ودقة الضربات ليست بالعالية".

في الوقت نفسه، أكد جباروف أنه لا جدوى من فرض عقوبات جديدة من قبل الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، قائلا في هذا الصدد: "لا تستخدموا أساليب التهديد ضد كوريا الشمالية، فهم مثابرون، لذا فإن فرض عقوبات إضافية جديدة لن تفيد في شيء".

وأشار جباروف إلى أنه "من الواضح أن كوريا الشمالية تشعر بتهديد متزايد من الولايات المتحدة، ويبدو أن الأمريكيين يضايقونهم عن عمد، فقد خططوا لمناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من سواحل كوريا الشمالية في الخريف. لذلك فإن عمليات الإطلاق هذه جاءت كاستجابة لمثل هذه السياسة العدوانية".