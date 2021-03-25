خامنئي يغرد عن السعودية وسوريا وإسرائيل ويوجه رسالة إلى أمريكا

وأضاف خامنئي، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على "تويتر": "الأمريكيون مخطئون في قضايا المنطقة كلها. في الدعم الظالم للكيان الصهيوني، ووجودهم المغتصب في سوريا، ومجاراة الحكومة السعودية في ضرب شعب اليمن المظلوم، وسياستهم بشأن فلسطين، هم مخطئون".
وفي تغريدة أخرى، قال: "أنتم، الأمريكيون، يجب أن تعلموا أنكم لا تعرفون هذه المنطقة وشعوبها، وأنكم تخطئون.. نتمنى أن يهدي الله - تعالى - كل الضالين في العالم عن ضلالهم، وأن يرجعهم عن أخطائهم".
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي هاجم من وصفهم بـ"المتواطئين العرب". وأضاف: "المتواطئون العرب يقصفون الشعب اليمني منذ 6 سنوات ويرتكبون الجرائم بحقه"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعمت من وصفه بـ"المجرم في السعودية"، الذي قطّع مواطنا".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.
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