تايلاند تقر استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمكافحة فيروس كورونا

أقرت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس 25 مارس/آذار، استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ولفت وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشاريفيرانكول، إلى أن تايلاند منحت الإذن بالاستخدام في حالات الطوارئ للقاح "جونسون آند جونسون" الأحادي الجرعة.

وتابع بقوله: "إدارة الغذاء والدواء التايلاندية وافقت على اللقاح، وهو ثالث لقاح يتم منحه في تايلاند بعد لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفاك".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وذكرت المنظمة في بيان لها: "أدرجت منظمة الصحة العالمية، اليوم، لقاح ضد كوفيد-19، الذي طورته شركة يانسن للأدوية لقاح جونسون آند جونسون، للاستخدام في حالات الطوارئ في جميع البلدان وتوزيعه عبر آلية كوفاكس".

وأوضحت "الصحة العالمية" أنه تم اتخاذ القرار بناءً على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

وأوصت الوكالة الأوروبية للأدوية، بمنح التسويق المشروط داخل دول الاتحاد الأوروبي، للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

لكن الوكالة أوصت بأن يمنح اللقاح للأشخاص البالغين سن الثامنة عشر عاما وما فوق، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي من المفوضية الأوروبية بشأن تسويقه في دول الاتحاد.

وقال بيان للوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس 11 مارس، إنه "بعد تقييم شامل، خلصت لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة بالإجماع، إلى أن البيانات الموجودة حول لقاح "جونسون آند جونسون" كانت قوية وتفي بمعايير الفعالية والسلامة والجودة... لقاح (جونسون المضاد لكوفيد-19) هو اللقاح الرابع الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كورونا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أجازت، في وقت سابق، باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" للبالغين فقط على جميع الأراضي الأمريكية.

ويشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون" كانت قد أعلنت، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية حماية بنسبة 66 في المئة من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة و66 في المئة بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يوما من التطعيم".

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.