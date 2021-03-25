جنوب السودان يتلقى أول دفعة لقاح مضاد لكورونا

وقالت وزيرة الصحة إليزابيث أكوي: إن "هذه الشحنة هي الأولى من أصل نحو 800 ألف جرعة، يتوقع جنوب السودان تلقيها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام من خلال الشراكة التي قام بها مع "كوفاكس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
هذا وقد وصلت جرعات اللقاح بالإضافة إلى 132500 حقنة و 1325 صندوق خاص لضمان التخلص الآمن من الإبر.
وستبدأ التطعيمات الأسبوع المقبل، بداية بالعاملين في الصفوف الأمامية مثل: الأطباء والممرضات، والفئات الضعيفة مثل كبار السن.
وقالت أكوي: "أنا امرأة سعيدة اليوم، وأشكر الله حقًا أننا تلقينا لقاح كورونا لشعبنا اليوم".
وتابعت: "سيساعدنا لقاح كورونا على حماية سكاننا من عدوى مرض "كوفيد-19" والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية".
وسجل جنوب السودان ما يقرب من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و 107 حالة وفاة، من بين 127627 اختبار فقط.
وتخطط الدولة لشراء خمسة ملايين جرعة من لقاح كورونا، وهو ما يكفي لتلقيح 20 % من سكانها البالغ عددهم 12 مليون شخص، وسيكون التلقيح طوعيا ومجانيا.
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