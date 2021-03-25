جنوب السودان يتلقى أول دفعة لقاح مضاد لكورونا

هذا وقد وصلت جرعات اللقاح بالإضافة إلى 132500 حقنة و 1325 صندوق خاص لضمان التخلص الآمن من الإبر.

وستبدأ التطعيمات الأسبوع المقبل، بداية بالعاملين في الصفوف الأمامية مثل: الأطباء والممرضات، والفئات الضعيفة مثل كبار السن.

وتابعت: "سيساعدنا لقاح كورونا على حماية سكاننا من عدوى مرض "كوفيد-19" والاستعداد للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وسجل جنوب السودان ما يقرب من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و 107 حالة وفاة، من بين 127627 اختبار فقط.

وتخطط الدولة لشراء خمسة ملايين جرعة من لقاح كورونا، وهو ما يكفي لتلقيح 20 % من سكانها البالغ عددهم 12 مليون شخص، وسيكون التلقيح طوعيا ومجانيا.