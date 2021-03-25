"إيفر جيفن"... معلومات عن السفينة التي أغلقت قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تعليق حركة الملاحة في الممر الملاحي العالمي، حتى يتم الانتهاء من تعويم سفينة الشحن العملاقة "إيفر جيفن"، التي تسبب في إغلاق القناة.

وجنحت السفينة "إيفر جيفن"، يوم 23 مارس/ آذار الجاري، وتسببت في إغلاق قناة السويس، التي تعد أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image /Maxar Technologies السفينة العملاقة "إيفر جيفن" في الممر الملاحي الأهم في العالم قناة السويس، مصر 24 مارس 2021

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن سفينة الحاويات العملاقة تسببت في تعطيل الممر الملاحي الحيوي، الذي يمر به 12 في المئة من التجارة العالمية، و8 في المئة من الغاز المسال ونحو مليون برميل من النفط يوميا.

A massive 400 meter-long container ship, Ever Given, is stuck in the #Suez Canal, blocking traffic in one of world’s busiest maritime trade routes. The ship can be seen in this Planet Dove satellite image captured yesterday, March 23rd. pic.twitter.com/as8SRpzSSC — Planet (@planetlabs) March 24, 2021

وتعد قناة السويس ممرا ملاحيا حيويا للتجارة بين الدول الآسيوية والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

رحلة "إيفر جيفن" من الصين إلى هولندا

إيفر جيفن هي شاحنة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغليلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية "إيفر جرين"، بحسب موقع "مارين فيسيل ترافيك" الألماني.

© REUTERS / Suez Canal Authority السفينة العملاقة "إيفر جيفن" في الممر الملاحي الأهم في العالم قناة السويس، مصر 24 مارس 2021

ويقول موقع "فيسيل فايندر" إن السفينة "إيفر جيفن" انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين، وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري

© Photo / VESSEL FINDER صور للسفينة إيفر جيفن الجانحة في قناة السويس من موقع تتبع السفن فيسيل فايندر

ويقول الموقع إن غاطس السفينة يصل إلى 15.7 متر، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم بناؤها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.

ويصل طول السفينة إلى 400 متر وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة).

يقول موقع "فيسيل فايندر": "تملك السفينة شركة "لاستر ماريتايم إس إيه" وشركة "هايجاكي سانجيو كايشا" اليابانيتان".

وأورد موقع "شيبمنت لينك" الياباني 11 محطة للسفينة "إيفر جيفن"، قال إنها قطعت 7 منها قبل وصولها إلى قناة السويس، التي شهدت جنوح السفينة العملاقة.

© Photo / MARINEVESSELTRAFFIC صور للسفينة إيفر جيفن الجانحة في قناة السويس من موقع تتبع السفن مارين فيسيل ترافيك

ويقول الموقع إن السفينة كانت في ميناء كاوهسيونغ التايواني في 22 فبراير/ شباط، ثم توجهت إلى ميناء تشينغداو الصيني المطل على البحر الأصفر في 26 فبراير.

وفي 1 مارس، وصلت السفينة إلى ميناء شنغهاي الصيني، وبعدها وصلت إلى ميناء نينغبو الصيني، في بحر الصين الشرقي، في 4 مارس، ووصلت إلى تايبيه عاصمة تايوان في 5 مارس.

© Photo / SHIPMENT LINK مسار السفينة إيفر فيجين التي كانت متجهة إلى أوروبا عبر قناة السويس وفقا لموقع شيبمنت لينك الياباني

ووصلت ميناء يانتيان الصيني في 7 مارس، وفي 12 مارس، وصلت السفينة إلى ميناء الحاويات العالمي تانجونج بيليباس، في ماليزيا.

وذكر الموقع أن السفينة وصلت إلى قناة السويس يوم 23 مارس، وتعرضت للجنوح أثناء عبورها المجرى الملاحي قبل أن تصل إلى وجتها المقرر في ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس.