"إيفر جيفن"... معلومات عن السفينة التي أغلقت قناة السويس

وجنحت السفينة "إيفر جيفن"، يوم 23 مارس/ آذار الجاري، وتسببت في إغلاق قناة السويس، التي تعد أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن سفينة الحاويات العملاقة تسببت في تعطيل الممر الملاحي الحيوي، الذي يمر به 12 في المئة من التجارة العالمية، و8 في المئة من الغاز المسال ونحو مليون برميل من النفط يوميا.
A massive 400 meter-long container ship, Ever Given, is stuck in the #Suez Canal, blocking traffic in one of world’s busiest maritime trade routes. The ship can be seen in this Planet Dove satellite image captured yesterday, March 23rd. pic.twitter.com/as8SRpzSSC— Planet (@planetlabs) March 24, 2021
وتعد قناة السويس ممرا ملاحيا حيويا للتجارة بين الدول الآسيوية والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.
رحلة "إيفر جيفن" من الصين إلى هولندا
إيفر جيفن هي شاحنة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغليلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية "إيفر جرين"، بحسب موقع "مارين فيسيل ترافيك" الألماني.
ويقول موقع "فيسيل فايندر" إن السفينة "إيفر جيفن" انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين، وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري
ويقول الموقع إن غاطس السفينة يصل إلى 15.7 متر، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة، التي تم بناؤها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن.
ويصل طول السفينة إلى 400 متر وعرضها 59 مترا، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة (نحو 181 كلم/ الساعة).
يقول موقع "فيسيل فايندر": "تملك السفينة شركة "لاستر ماريتايم إس إيه" وشركة "هايجاكي سانجيو كايشا" اليابانيتان".
وأورد موقع "شيبمنت لينك" الياباني 11 محطة للسفينة "إيفر جيفن"، قال إنها قطعت 7 منها قبل وصولها إلى قناة السويس، التي شهدت جنوح السفينة العملاقة.
ويقول الموقع إن السفينة كانت في ميناء كاوهسيونغ التايواني في 22 فبراير/ شباط، ثم توجهت إلى ميناء تشينغداو الصيني المطل على البحر الأصفر في 26 فبراير.
وفي 1 مارس، وصلت السفينة إلى ميناء شنغهاي الصيني، وبعدها وصلت إلى ميناء نينغبو الصيني، في بحر الصين الشرقي، في 4 مارس، ووصلت إلى تايبيه عاصمة تايوان في 5 مارس.
ووصلت ميناء يانتيان الصيني في 7 مارس، وفي 12 مارس، وصلت السفينة إلى ميناء الحاويات العالمي تانجونج بيليباس، في ماليزيا.
وذكر الموقع أن السفينة وصلت إلى قناة السويس يوم 23 مارس، وتعرضت للجنوح أثناء عبورها المجرى الملاحي قبل أن تصل إلى وجتها المقرر في ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس.
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