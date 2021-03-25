بيسكوف: موسكو لا ترى في تجارب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تهديدا لروسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تجارب إطلاق الصواريخ، التي أجرتها كوريا الشمالية لا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يتابعها عن كثب.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة عن سؤال ما إذا كانت موسكو قلقة بشأن الإجراءات الكورية الشمالية وما إذا كانت تمثل تهديدا لروسيا: "لا، هذه التجارب لا تمثل تهديدا لروسيا، لكننا بالطبع نتابعها عن كثب".

هذا ووفقا لكوريا الجنوبية واليابان، أجرت كوريا الشمالية تجربتين صاروخيتين في الأيام الأخيرة، يوم الأحد المنصرم، تم إطلاق صاروخين من طراز "كروز" باتجاه البحر الأصفر على ارتفاع منخفض على مسافة قصيرة، ويوم الخميس، تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.

بهذا الصدد، أعرب النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ؛ مشددًا على أنه لا جدوى من عقوبات الأمم المتحدة الجديدة، لأنها لن تفيد في شيء.

ورأى جباروف أنه من الضروري العودة إلى "خارطة الطريق"، التي اقترحتها روسيا وإجراء مفاوضات تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.