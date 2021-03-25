أكثر من نصف سكان إسرائيل حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حصلوا على جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، الأمر الذي ساعد على بدء الخروج من الإغلاق المفروض لمواجهة الجائحة.

وذكرت وكالة "رويترز" إن توزيع لقاح فايزر في إسرائيل كان قد بدأ في ديسمبر/ كانون الأول، واتسع نطاق المؤهلين للحصول عليه ليشمل جميع المواطنين فوق 16 عاما، ويعتبر الملقحين به في حالة حماية كاملة بعد مرور أسبوع على تلقي الجرعة الثانية.

ودعا وزير الصحة يولي إدلشتاين الإسرائيليين إلى "اتباع الإرشادات الصحية حتى لا يعود فيروس كورونا مرة أخرى" وذلك في بيان أعلن فيه عن تطعيم أكثر من نصف السكان وسط انخفاض مستمر في حالات الإصابة.

وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية جزءا من سكانها وتقدم لهم اللقاحات. كما وفرت لقاحات للفلسطينيين الذين يعملون داخلها وفي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ودشن مسؤولو الصحة الفلسطينيون برنامج تطعيم محدودا في الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام جرعات مقدمة من إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية لتوفير اللقاحات.