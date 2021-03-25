الجزائر تصادق على اتفاقية لتبادل المطلوبين مع فرنسا

أصدرت الجزائر قانونا يسمح بتفعيل الاتفاقية التي وقعتها مع فرنسا بشأن تبادل المطلوبين بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم اصدار قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا الموقعة في 27 يناير/ كانون الثاني لعام 2019، وذلك عقب اعتمادها من البرلمان الفرنسي.

القانون الذي يحمل رقم 302-2021، والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 23 مارس 2021 "يسمح بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة يوم 27 يناير 2019".

وقد نص القانون على أنه "سيتم تنفيذ هذا القانون كقانون دولة".

يشار إلى أنه قد تم التوقيع على الاتفاقية في يناير2019 بين وزيري العدل الجزائري والفرنسي، والتي تنص على تسليم المجرمين بين حكومتي الدولتين.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة تعاون قوي وأكثر فعالية بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة، حيث تمكن من التسليم الفعلي والسريع للمطلوبين قضائيا.