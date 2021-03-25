وزير الخارجية الأمريكي: الغرب يحتاج للتعاون أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن التعاون بين الحلفاء أصبح أكثر أهمية من أي وقت في التاريخ الحديث، وإن العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة في التغلب على التحديات.

واستكمل بلينكن، الذي تحدث في اليوم الأخير من زيارة مدتها ثلاثة أيام لبروكسل، ما وصفها العديد من المسؤولين الأوروبيين بأنها حملة جذابة لكسب تأييد الحلفاء الذين جرى تهميشهم في ظل أربع سنوات من تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال بلينكن "جئت إلى هنا بنقطة تركيز واحدة في ذهني هي توضيح عزم الولايات المتحدة على إنعاش تحالفاتنا وشراكاتنا".

وأضاف بلينكن، وهو موضع ثقة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فترة طويلة وعمل بالسياسة الخارجية الأمريكية على مدى عقود، "هناك ميزة أكبر من أي وقت منذ أن شاركت في مثل هذه الأمور لإيجاد سبل للعمل معا".

وحصل بلينكن مساء أمس الأربعاء على تأييد الاتحاد الأوروبي لخطة أمريكية لمواجهة النفوذ الصيني معا من خلال حوار رسمي كانت بكين تأمل في تجنبه.

وقال بلينكن مشيرا إلى بايدن الذي سيخاطب زعماء الاتحاد الأوروبي عبر اتصال بالفيديو في وقت لاحق اليوم "من العقائد الراسخة لدى إدارة بايدن-هاريس التشاور مع الأصدقاء مبكرا وكثيرا".

وبدا أن قرار الصين يوم الاثنين الرد بقوة على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان قد قرب بين أوروبا والولايات المتحدة. واستدعت حكومات أوروبية سفراء الصين لديها لتوضيح أن الإجراءات المتخذة ضد مواطني الاتحاد الأوروبي تتجاوز بكثير ما فرضته بروكسل.

وتعهد بلينكن كذلك بالعمل مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على التوزيع العالمي للقاحات آمنة وفعالة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وضمان الاستعداد لمواجهة أي أوبئة في المستقبل.