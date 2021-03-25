سنغافورة… وزير النقل: تعطل الملاحة بقناة السويس قد يعرقل الإمدادات

حذر أونغ يي كونغ، وزير النقل في سنغافورة، من أن تعطل الملاحة بقناة السويس قد يعرقل الإمدادات إلى المنطقة بصورة مؤقتة، وذلك عقب جنوح السفين "إيفر جيفن".

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قول وزير النقل في سنغافورة، التي تعد أكبر مركز لإعادة الشحن في العالم: "إذا حدث ذلك، ستصبح بعض عمليات السحب من المخزونات أمرا ضروريا".

ولفتت الوكالة إلى تحذيرات من أن حدوث ارتباك في جداول الشحن الخاصة بشركات الشحن، مؤكدة على أهمية ضمان استمرار مضي العمليات بسلاسة".

وأعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، تعليق حركة الملاحة مؤقتا، فيما تواصل ثمانية زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

وكانت هيئة قناة السويس أفادت في بيان سابق، أن السفينة إيفر جيفن جنحت، صباح الثلاثاء وهو ما "يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لتعرض البلاد لعاصفة ترابية... مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

وأصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) مذكرة لعملائها الليلة الماضية قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير "يعرقلان العملية".

ويمر نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.