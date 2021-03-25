الجيش الإيراني: لم يجرؤ أي عدو أو قوة عظمى على المساس ببلادنا قيد أنملة

قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن قواتنا ومن أجل الدفاع عن الجمهورية الإسلامية صامدة بكل عزم وقوة، حيث لم يجرؤ أي عدو أو قوة عظمى حتى اللحظة على المساس ببلادنا قيد أنملة.