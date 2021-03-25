تحرير 20 أرنب تجارب... محكمة فرنسية تسجن مدافعين عن حقوق الحيوانات

أصدرت محكمة فرنسية، حكما بسجن نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوانات، بعد قيامهم بتحرير 20 أرنبا من مختبر للأبحاث والتجارب.

ووفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أدانت محكمة في مدينة تولوز الفرنسية، أمس الأربعاء، نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوانات بعد أن أقدما على "تحرير" نحو 20 أرنب تجارب من مختبر مؤسسة بحثية.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة أصدرت حكما بسجن النشطاء لمدة شهرين وثلاثة أشهر على التوالي مع وقف النفاذ، بعد أن أطلقا سراح الأرانب التي كانت موجودة في "المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية".

وذكرت الصحيفة أنه على هامش المحاكمة، عرض نحو 20 ناشطا مدافعا عن الحيوانات صورا تظهر "إساءة معاملة الحيوانات" داخل مختبرات المؤسسة.

كما قارن النشطاء أبحاث المؤسسة بسياسة "تحسين النسل" في ظل النظام النازي.