ميركل: تركيا ليست مجرد حليف في الناتو

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تركيا بأنها ليست مجرد حليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن دولة ذات أهمية استراتيجية لبلادها.

جاء هذا في كلمة المستشارة الألمانية، اليوم الخميس، أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ"، بحسب وكالة "الأناضول".

وعزت ميركل الأهمية الاستراتيجية لدولة تركيا إلى كونها جارة مباشرة للحدود الأوروبية، ولثقلها السكاني في القارة الأوروبية.

واعتبرت أن إعطاء أنقرة إشارة لخفض التوتر في المياه اليونانية والقبرصية في الأشهر الأخيرة، ودخولها في الحوار مجددا مع اليونان هو خبر جيد.

وأشارت ميركل إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي السابقة طرحت مجموعة خيارات لتحديد التعاون المشترك مع تركيا في حال تم تخفيف التوتر.

وأوضحت أن القمة الأوروبية المقررة اليوم الخميس، سوف تبحث سبل المضي قدما في هذا الطريق.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي خلال يومي الخميس والجمعة، قمة عبر اتصال مرئي، لبحث مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد، والعلاقات التركية الأوروبية.