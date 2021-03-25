تسجيل
16:44 GMT25 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020

    تحقيق أممي إثيوبي مشترك في جرائم ارتكبت في تيغراي

    © AFP 2021 / Eduardo Soteras
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1047294063_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_95dadb0ca36cd1b283fb6518bb005ffc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103251048469131-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A/

    قالت الأمم المتحدة ووكالة حقوقية إثيوبية، اليوم الخميس 25 مارس/آذار، إنهما اتفقتا على إجراء تحقيق مشترك في الانتهاكات في منطقة تيغراي المحاصرة، حيث يستمر القتال بينما تطارد القوات الحكومية زعماء المنطقة الهاربين.

    وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها الحكومة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان مشترك، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن التحقيق مع جميع أطراف النزاع هو "جزء من عملية المساءلة التي تشتد الحاجة إليها" لضحايا الصراع.

    العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    بعد اعتراف آبي أحمد... تقارير تكشف عن مذابح وجرائم ضد الإنسانية للقوات الإريترية في إثيوبيا

    وقال البيان "مع وجود جهات فاعلة متعددة متورطة في الصراع وخطورة الانتهاكات المبلغ عنها، هناك حاجة ماسة لتحقيق موضوعي ومستقل"، مضيفا أن نشر المحققين سيبدأ في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

    وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة "أطباء بلا حدود" أن موظفيها شهدوا يوم الثلاثاء قيام القوات الحكومية الإثيوبية بقتل أربعة مدنيين على الأقل في تيغراي.

    وزعم ثلاثة من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود أنهم شهدوا عمليات القتل خارج نطاق القضاء أثناء سفرهم أمام حافلتين صغيرتين عامتين أوقفهما جنود على الطريق من ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، إلى مدينة أديغرات.

    ثم أجبر الجنود الركاب على مغادرة الحافلات الصغيرة. تم فصل الرجال عن النساء، وسمح لهم بالمغادرة.

    وبعد ذلك بوقت قصير، تم إطلاق النار على الرجال، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، التي قالت في بيان في وقت متأخر الأربعاء إن "الحدث المروع يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى حماية المدنيين خلال هذا الصراع المستمر".

    لم ترد السلطات الإثيوبية على مزاعم منظمة أطباء بلا حدود بشأن عمليات القتل، بعد كمين على ما يبدو لقافلة عسكرية من قبل جماعة مسلحة.

    وقال بيان منظمة أطباء بلا حدود إن مركبات عسكرية إثيوبية اشتعلت فيها النيران في موقع الإعدامات.

    قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للمشرعين في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تم الإبلاغ عن فظائع في تيغراي، وهو أول اعتراف علني بارتكاب جرائم حرب محتملة في المنطقة الشمالية من البلاد. كما اعترف آبي، بعد نفي متكرر للسلطات، بأن قوات من إريتريا المجاورة دخلت إلى تيغراي، حيث تسبب وجودهم في "ضرر" بسكان المنطقة.

    ولا يزال القلق يتزايد بشأن الوضع الإنساني في المنطقة، التي تضم 6 ملايين من سكان إثيوبيا، الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين نسمة. لم تذكر السلطات عدد القتلى في الحرب.

    وبدأ صراع تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أرسل أبي قوات حكومية إلى المنطقة بعد هجوم هناك على منشآت عسكرية فيدرالية.

    وصفت الولايات المتحدة بعض الانتهاكات في تيغراي بأنها "تطهير عرقي"، وهي التهم التي رفضتها السلطات الإثيوبية باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

    كما حثت الولايات المتحدة القوات الإريترية، التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية، على الانسحاب من تيغراي.

    الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    بايدن قلق من الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي

    وتعرض رئيس الوزراء الإثيوبي ، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 لجهوده لإحلال السلام مع إريتريا، لضغوط لإنهاء الصراع في تيغراي وكذلك لإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المزعومة، بقيادة الأمم المتحدة بشكل مثالي.

    ولم يتضح بعد ما إذا كان التحقيق المشترك، الذي أُعلن عنه يوم الخميس، سيلبي مطالب جماعات المعارضة.

    وحذر المسؤولون في المجال الإنساني من أن عددًا متزايدًا من الأشخاص ربما يموتون جوعاً في تيغراي.

    واندلع القتال على شفا موسم الحصاد في المنطقة الزراعية إلى حد كبير، ودفع عدد لا يحصى من الناس إلى الفرار من ديارهم.

    وصف شهود نهب واسع النطاق من قبل الجنود الإريتريين، وكذلك حرق المحاصيل.

    انظر أيضا:

    البيت الأبيض: الرئيس بايدن قلق للغاية من أزمة تيغراي ومنخرط في جهود حلها
    جنرال إثيوبي يكشف عن "حرب قذرة" في إقليم تيغراي
    بعد ضغوط دولية... الأمم المتحدة تقود تحقيقا في إقليم تيغراي الإثيوبي
    بايدن قلق من الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي
    آبي أحمد يعترف لأول مرة بوجود قوات إريترية ووقوع "جرائم فظيعة" في تيغراي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمم المتحدة, مفوض الأمم المتحدة, الأمم المتحدة, الحكومة الإثيوبية, أخبار إثيوبيا, إثيوبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بحيرة كاريزا في كندا
    هل أنت مجهد بسبب الوباء... إليك الدواء
    بايدن مشغول بأنه غير موجود... ذهب ليبحث عن شجاعته المفقودة
    إنفوجرافيك... الدول المشاركة بتدريب جاسويكس-21 في بحر العرب
    الدول المشاركة بتدريب "جاسويكس-21" في بحر العرب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك