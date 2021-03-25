خسارة المئات من جرعات "فايزر" المضاد لكورونا نتيجة حادث جوي

فقدت مئات من جرعات لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في أوروغواي نتيجة هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر تحمل الدواء، حسبما ذكرت بوابة "مونتيفيديو" الإخبارية نقلاً عن وزارة الدفاع في البلاد.

ونقلت الوزارة عن وسائل إعلام قولها إن "طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة حلقت حول منطقة روشا في الصباح الباكر، وأجبرت مشاكل ميكانيكية الطاقم المكون من ثلاثة أفراد على الهبوط اضطراريا".

ووفقا للتقارير الإعلامية، اشتعلت النيران في المروحية وفُقدت الشحنة الكاملة المكونة من 300 جرعة من اللقاحات.

وبحسب ما ذكر، أصيب أفراد الطاقم إصابات ليست خطيرة.