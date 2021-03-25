مقتل 3 رجال شرطة في انفجار بأفغانستان

أدى انفجار وقع، اليوم الخميس، في منطقة أرغنداب، بولاية قندهار جنوبي أفغانستان، إلى مقتل 3 من أفراد رجال الشرطة.

وقال مصدر في مكتب محافظ ولاية قندهار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم، إن "انفجارا نتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة أرغنداب أدى إلى مقتل 3 من رجال الشرطة".

وأضاف المصدر أن "طالبان مسؤولة عن زرع العبوة الناسفة"، ولكن حركة "طالبان" لم تصدر تعليقا حتى اللحظة.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 34 من عناصر حركة "طالبان " بينهم أحد قادتهم، وإصابة 14 آخرين بينهم قائد بعد أن استهدف الجيش الأفغاني معاقلهم في منطقتي خوجة سابز بوش وقيصر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد دعا، في وقت سابق، إلى خفض فوري للعنف في أفغانستان.

وقال أوستن في دعوته إلى جميع الأطراف في أفغانستان: "إلى اختيار السبيل نحو السلام. لا بد أن ينخفض العنف الآن".

وتراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق فبراير/ شباط 2020، مع "طالبان"، وهي مراجعة من المتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددة لانسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان.

ويأتي ذلك بعد إجراء محادثات، الأسبوع الماضي، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، في العاصمة الروسية موسكو لتبادل وجهات النظر حول عملية السلام.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة "طالبان" التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.