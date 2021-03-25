مصدر لسبوتنيك: القوات الفرنسية تقتل 4 رجال ليس لهم علاقة بالإرهاب في مالي

كشف مصدر محلي، اليوم الخميس، عن مقتل 4 أشخاص بقصف نفذته طائرة حربية تابعة لقوة "برخان" الفرنسية في منطقة تلاتايت شمالي مالي.

نواكشوط - سبوتنيك. وأضاف المصدر: "الضحايا كانوا في نزهة صيد في وادي اقرندموس على بعد 50 كم من مدينة تلاتيت، وليس لهم أي علاقة بالمجموعات الإرهابية".

وأكد المصدر في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن سكان المنطقة غاضبون ويتهمون القوات الفرنسية بقتل الشبان. ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المالية بخصوص الحادث.

ارتفعت مؤخرا أصوات معارضة للوجود الفرنسي في مالي بعد استهداف مدنيين بالخطأ في حوادث لم تعترف بها قوة "برخان" الفرنسية العاملة في مالي.

وتسعى منظمات حقوقية في مالي لتصعيد قضية مقتل 19 مدنيا في بونتي وسط مالي، في 3 من يناير/ كانون الثاني، كانوا في حفل زفاف وقتلوا بضربة جوية من قبل القوات الفرنسية.