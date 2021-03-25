بايدن: الرئيس الصيني مثل بوتين يعتقد أن حكم الفرد المطلق هو موجة المستقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه أوضح للرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة لا تبحث عن مواجهة ولكنها تصر على أن تلتزم الصين بالقواعد الدولية للمنافسة العادلة والتجارة العادلة.

وصرح بايدن في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه الرئاسة، أنه أمضى "ساعات وساعات" مع الرئيس الصيني عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وكان مقتنعا بأن الزعيم الصيني يعتقد أن الديمقراطية ليس لها مستقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بايدن عن الرئيس الصيني: "إنه أحد أولئك الرجال، مثل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، الذي يعتقد أن الأوتوقراطية (حكم الفرد المطلق) هو موجة المستقبل، وأن الديمقراطية لا يمكن أن تعمل في عالم دائم التعقيد.

وتابع عن رئيس الصين: "ليس لديه عظمة ديمقراطية في جسده، لكنه رجل ذكي".

وأشار بايدن إلى أن لديه وجهة نظر مختلفة عن المستقبل، التي تتطلب الاستثمار بكثافة في العاملين في الولايات المتحدة والعلوم من أجل التنافس مع الصين.

وأكد بايدن:

"لا نبحث عن مواجهة مع الصين، رغم أننا نعلم أنه ستكون هناك منافسة حادة وشديدة، سنصر على أن تلتزم الصين بالقواعد الدولية، وتشمل هذا المنافسة العادلة والممارسات العادلة والتجارة العادلة".

كما شدد جو بايدن، خلال مؤتمره الصحفي الأول، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على أفعالها في تايوان وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي ومعاملتها لأقلية الإيغور.

Joe Biden: “I have known Xi Jinping a long time. Allegedly, by the time I left office as Vice President I had spent more time with Xi Jinping than any other world leader had.”pic.twitter.com/OOn6t6xXav — Benny (@bennyjohnson) March 25, 2021

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لمدة ساعتين بعد توليه الرئاسة في أمريكا، وقال له: "وطالما أنك وبلدك تواصلان انتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ، فإننا سنواصل بلا هوادة لفت انتباه العالم، وتوضيح ما يحدث، وقد فهم ذلك".