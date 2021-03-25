بايدن: الرئيس الصيني مثل بوتين يعتقد أن حكم الفرد المطلق هو موجة المستقبل

وصرح بايدن في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه الرئاسة، أنه أمضى "ساعات وساعات" مع الرئيس الصيني عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وكان مقتنعا بأن الزعيم الصيني يعتقد أن الديمقراطية ليس لها مستقبل، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع عن رئيس الصين: "ليس لديه عظمة ديمقراطية في جسده، لكنه رجل ذكي".
وأشار بايدن إلى أن لديه وجهة نظر مختلفة عن المستقبل، التي تتطلب الاستثمار بكثافة في العاملين في الولايات المتحدة والعلوم من أجل التنافس مع الصين.
وأكد بايدن:
"لا نبحث عن مواجهة مع الصين، رغم أننا نعلم أنه ستكون هناك منافسة حادة وشديدة، سنصر على أن تلتزم الصين بالقواعد الدولية، وتشمل هذا المنافسة العادلة والممارسات العادلة والتجارة العادلة".
كما شدد جو بايدن، خلال مؤتمره الصحفي الأول، اليوم الخميس، على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على أفعالها في تايوان وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي ومعاملتها لأقلية الإيغور.
Joe Biden: “I have known Xi Jinping a long time. Allegedly, by the time I left office as Vice President I had spent more time with Xi Jinping than any other world leader had.”pic.twitter.com/OOn6t6xXav— Benny (@bennyjohnson) March 25, 2021
ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لمدة ساعتين بعد توليه الرئاسة في أمريكا، وقال له: "وطالما أنك وبلدك تواصلان انتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ، فإننا سنواصل بلا هوادة لفت انتباه العالم، وتوضيح ما يحدث، وقد فهم ذلك".
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