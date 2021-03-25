بفارق مقعدين... معسكر نتنياهو محروم من تشكيل الحكومة

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات الإسرائيلية، اليوم الخميس، فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيق الأغلبية لمعسكره السياسي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن حزب الليكود حصل على 30 مقعدا، وحزب يش عتيد على 17 مقعدا، وحزب شاس على 9 مقاعد، وحزب أبيض أزرق على 8 مقاعد.

وبحسب النتائج غير الرسمية التي كشفت عنها اللجنة المركزية للانتخابات، فإن هناك 4 أحزاب حصل كل منها على 7 مقاعد وهي: يمينا، والعمال، ويهدوت هتوراة، وإسرائيل بيتنا.

كما حصلت 4 أحزاب أخرى على 6 مقاعد لكل منهم، وهي القائمة المشتركة، وميريتس، وأمل جديد، والحزب الصهيوني الديني.

وتخطت القائمة العربية الموحدة (رعم) بفارق ضئيل العتبة الانتخابية البالغة 3.25%، بإحراز 4 مقاعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن معسكر نتنياهو الذي يضم حزب الليكود، وشاس، والحزب الصهيوني الديني، ويهدوت هتوراة، وحزب يمينا، حصل على 59 مقعدا، بفارق مقعدين عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وشهدت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، 23 مارس/ آذار 2021 انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا في الكنيست، هي الرابعة خلال عامين، وسط أزمة سياسية خانقة بعد فشل الكتل السياسية مرتين في تشكيل حكومة، وإخفاق الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات ثالثة جرت في مارس/آذار 2020، في حل الخلافات داخل مكوناتها، ما أدى إلى حل الكنيست والذهاب إلى جولة انتخابات رابعة.