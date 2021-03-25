المدعي العام الفنزويلي يتهم غوايدو باختلاس أموال الدولة المجمدة في الخارج

أعلن المدعي العامي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، أن زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بشكل غير شرعي، يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء اختلاس أموال الدولة المجمدة في البنوك الأجنبية، وأنه تم افتتاح قضية جنائية في هذا الشأن.

مكسيكو – سبوتنيك . وقال صعب، في كلمة له على قناة "في تي في": "فتحنا تحقيقاً جنائياً بتاريخ 23 مارس في قضية اختلاس أموال الدولة الفنزويلية، التي كان من الممكن استخدامها بما في ذلك لمواجهة جائحة كورونا وشراء اللقاحات".

وأكد المدعي العام أن المسؤولية الكاملة إزاء اختلاس هذه الأموال تقع على عاتق "أولئك الذين شاركوا في تكون وهم الحكومة المؤقتة الإجرامية غير الموجودة".

وأضاف: "لقد فتحت النيابة العامة 25 قضية، والتي يجري ضمنها التحقيق في أعمال عدد من الأشخاص بمن فيهم خوان غوايدو".

يذكر أن المصرف البريطاني رفض إرجاع السبائك الذهبية والتي تقدر قيمتها بـ 930 مليون يورو والمتواجدة في بريطانيا، حيث أقرت المحكمة العليا في لندن بشرعية "الرئيس المؤقت"، فيما أيدت محكمة الاستئناف موقف البنك الحكومي.