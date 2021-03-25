القوة الفرنسية في مالي تؤكد أن قصفها استهدف مسلحين واستند إلى معلومات دقيقة

قالت القوة الفرنسية العاملة في مالي "برخان" أن الضربة الجوية التي قامت بها الخميس في منطقة "تلاتايت" شمال مالي استهدفت "مجموعة إرهابية مسلحة" وأنه "صدر أمر بها بعد مرحلة استخباراتية أتاحت تحديد تواجد المجموعة الإرهابية".

نواكشوط - سبوتنيك. وأكدت القوة في بيان مقتضب أن "القصف استهدف دراجات نارية تابعة للجماعات الجهادية، تم تتبعتهم بعد معلومات استخباراتية مؤكدة". ولم تعلن القوة عدد قتلى القصف.

في المقابل، يؤكد سكان المنطقة أن القصف استهدف مجموعة من الشباب كانوا في رحلة صيد.

وسبق أن قال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن 4 أشخاص قتلوا في قصف طائرة حربية تابعة لقوة "برخان" الفرنسية، مضيفا أن "الضحايا كانوا في نزهة صيد في وادي اقرندموس على بعد 50 كم من مدينة تلاتيت.. وليس لهم أي علاقة بالمجموعات الإرهابية".

وأكد في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن سكان المنطقة غاضبون ويتهمون القوات الفرنسية بقتل الشبان.

وارتفعت مؤخرا أصوات معارضة للوجود الفرنسي في مالي بعد استهداف مدنيين بالخطأ في حوادث لم تعترف بها قوة "برخان" الفرنسية العاملة في مالي.