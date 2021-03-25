بسبب أزمة قناة السويس.. بريطانيا تتوقع تأخر استلام هذه البضائع

توقعت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تأخر وصول قائمة من السلع المستورة، إلى المملكة المتحدة، بسبب أزمة قناة السويس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحكومة، حذرت من أن السفينة العملاقة المتسببة في غلق المجرى الملاحي للقناة، قد تتسبب في تأخر وصول أنواع مختلفة من البضائع، وفي مقدمتها الإلكترونيات.

وكشفت بيانات الاستيراد عن احتمال تأثر أيضا شحنات الملابس والأدوات المنزلية والأثاث والأحذية، ولعب الأطفال.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن: البضائع المتوجهة إلى المملكة المتحدة ربما تتأخر، لكنه أضاف أنه لم تعرب أي شركة للحكومة عن مخاوف في هذا الشأن.

في وقت سابق من اليوم الخميس، قال مصدر في شركة وكالة الخليج المشغلة للقناة (GAC) لوكالة "سبوتنيك": إن حركة السفن في قناة السويس ظلت مغلقة لأكثر من يومين بسبب سفينة الحاويات الجانحة إيفر جيفن. تستمر العملية بمشاركة حوالي ثمانية قاطرات".

وكانت السفينة بطول 400 متر وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 224 ألف طن متوجهة من الصين إلى هولندا روتردام وجنحت عند الكم 151 من القناة، مما أدى إلى إعاقتها وعرقلة حركة المرور.

وتنتظر عشرات السفن دورها عند مداخل القناة في الشمال والجنوب، وتم حظر 3 سفن أخرى على الأقل في القناة نفسها.