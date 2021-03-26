لم يحضرها كيم جونغ أون… كوريا الشمالية تعلن تجربة صاروخ تكتيكي جديد

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، لم يتابع الرئيس الكوري الشمالي كيم جون أونغ التجربة.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان، قد أعلنتا سابقا، عن إجراء كوريا الشمالية تجربتين صاروخيتين خلال الأيام الماضية. فقد جرى يوم الأحد إطلاق صاروخين نحو البحر الأصفر على ارتفاع منخفض ومسافة قصيرة، ويوم الخميس تم إطلاق صاروخين نحو بحر اليابان.