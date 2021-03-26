الاتحاد الأوروبي يعلن دخول الموجة الثالثة لكوفيد-19 

بروكسل – سبوتنيك. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي في إطار قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي: "نحن في بداية الموجة الثالثة في أوروبا".

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 122 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو 2.7 مليون شخص.

وتتصدر هذا السباق 4 لقاحات، هي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي كان أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، واللقاح الذي تطوره شركة بيونتك الألمانية وفايزر الأمريكية، والذي حصل على الاعتماد في بريطانيا بعدما أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة، واللقاح البريطاني الذي تطوره شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، ولقاح مودرنا الأمريكي الذي أثبت فعالية بنسبة 94.1 في المئة.