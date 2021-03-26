ظريف: محاولات الغرب إحياء الإتفاق النووي تعني "استبدال المجرم بالضحية"

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، ردا على تصريحات مسؤولين غربيين كبار، أوضح من خلالها أنه جرى تضليل كبير بشأن الإجراءات التي كان يجب أن تتخذ لإحياء الاتفاق النووي.
There has been an inordinate amount of spin about what needs to be done to resurrect the JCPOA, trying to reverse the victim and the culprits.— Javad Zarif (@JZarif) March 25, 2021
This fact sheet indisputably corrects the historical amnesia & sets the record straight:https://t.co/T4eczpBzqx
ووصف وزير الخارجية الإيراني هذه التحريفات بأنها عبارة عن "محاولات لاستبدال مكان الضحية بالجلاد".
وأرفق ظريف مع تغريدته ورقة أدرجت فيها المواقف والإجراءات لبعض المسؤولين الغربيين حول الاتفاق النووي، قائلا:
صفحة الحقائق هذه تصحح المنسيات التاريخية، وتعدل السوابق.
ووضع وزير الخارجية الإيراني رابط التقرير الخاص بالاتفاق النووي للتذكير، خاصة لوزير الخارجية الأمريكي، بلينكن، الذي ادعى، مؤخرا، أن "الكرة في ملعب إيران".
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