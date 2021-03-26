تسجيل
07:49 GMT26 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة، إثيوبيا 2013

    إعلام: تفاصيل مبادرة سودانية جديدة لحل أزمة سد النهضة

    © AP Photo / Elias Asmare
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/67/1045876798_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_5d09b42ef0baf7a7e31bb73d5e012539.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103261048472539-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/

    نقلت وسائل إعلامية ما قالت إنها مبادرة سودانية جديدة لحل ازمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

    وبحسب صحيفة "البيان" فقد حصلت على أهم ما احتوته المبادرة التي تشتمل على عدة مقترحات في محاولة لحلحلة الأمور في المفاوضات المتعثرة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

    سد النهضة، إثيوبيا 2019
    © AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
    إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة ستبدأ قريبا برعاية الاتحاد الأفريقي

    وتضمنت المبادرة السودانية بحسب "البيان" إدخال قسم كامل في مسودة الاتفاقية للتعامل مع موضوع مشاريع التنمية المستقبلية، بحيث يتضمن عدم مساس الاتفاقية بحقوق الأطراف في مشاريع التنمية المستقبلية، بجانب تنفيذ المشاريع المستقبلية وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وبالتالي يحق لإثيوبيا أن تقوم بتعديل القيم العددية لتدابير التخفيف من الجفاف مع الحفاظ على الاحتمالية الكمية.

    وأكدت المبادرة على أن تكون الاتفاقية التي سيتم توقيعها ملزمة قانونا، ولا يمكن تعديلها أو إنهاؤها دون موافقة الأطراف الثلاثة.

    وشددت على أن تكون اتفاقية سد النهضة مقتصرة على ملء وتشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن إجراء أي نقاش أو اتفاق حول تقاسم المياه بمعزل عن الدول المشاطئة الأخرى لنهر النيل.

    وفي إطار اقتراح آلية تسوية المنازعات، تضمنت المبادرة نظاما تدريجيا من اللجنة الفنية التنسيقية واللجنة الوزارية ومن ثم المستوى السياسي، "رؤساء الدول"، لافتة إلى أنه في حال فشل تلك المستويات تتم تسوية النزاع من خلال عملية نهائية وملزمة، إما بالتحكيم أو الوساطة الملزمة، مع إمكانية إدراج خيارات إضافيه مثل إشراك الاتحاد الأفريقي في عملية ملزمة من خلال منحه حق التحكيم أو التوسط في المسألة محل النزاع أو تعيين وسيط، واتخاذ قرار بإحالة المسألة إلى التحكيم من قبل رئيسين على الأقل من رؤساء الدول، من أجل التخفيف من مخاطر سوء التصرف من قبل طرف واحد، بجانب اتخاذ قرار رؤساء الدول بالأغلبية بشأن الأمر المطروح.

    وفيما يتعلق بالقضايا الفنية يقترح السودان مناقشة الأمر من قبل لجنة التنسيق الفني والاتفاق على كميات تدفق إضافيه إذا كان مستوى السد أعلى من 605 فوق سطح البحر، لا سيما إذا كان متوسط التدفق إلى سد النهضة على مدى السنوات الهيدرولوجية الأربع بين 38 مليار متر مكعب و40 مليار متر كعب.

    وحول قاعدة التشغيل السنوية يتضمن المقترح السوداني تبادل "منحنى متوسط التشغيل السنوي" في مسودة الاتفاقية، ومع ذلك فإن مالك السد يعدل هذا المنحنى المتوسط كل عام ويمكن أيضا تعديله مرة أخرى في وقت لاحق من العام، بجانب تحديد منحنى متوسط التشغيل السنوي الأولي وإرساله إلى البلدان، على أن يعتمد منحنى متوسط التشغيل السنوي بحلول نهاية موسم الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ الملء السنوي أثناء تشغيل السد في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وقد يستمر في سبتمبر/ أيلول إذا كان التدفق في هذا الشهر أعلى من المتوسط.

    وبخصوص التغيرات اليومية لتصريفات المياه من سد النهضة ولضمان التشغيل الآمن لسد الروصيرص السوداني، فإن السودان يقترح أن يكون التغيير اليومي في تصريفات سد النهضة أقل من 200 مليون متر مكعب في اليوم، بجانب استعداد السودان للانتقال إلى 250 مليون متر مكعب في اليوم شريطة أن تناقش اللجنة الفنية التنسيقية وتتفق على قيمة ثابتة بين 200 إلى 300 مليون متر مكعب في اليوم أو أقل.

    يشار إلى أن أهم نقاط الخلاف بين البلدان الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، والتي بسببها تعثرت المفاوضات بينهم، تتمثل في تدابير التخفيف من الجفاف، وتباين التصريفات اليومية من سد النهضة، والمنحنى المتوسط للتشغيل، وعملية إعادة ملء السد بعد تعاقب سنوات الجفاف في المستقبل، بجانب نقاط أخرى قانونية تتضمن، حق التنمية المستقبلية وعلاقة الاتفاقية بقضايا تقاسم المياه، الطبيعة الملزمة للاتفاقية وكيفية تعديلها، وآلية حل النزاعات.

    انظر أيضا:

    رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان ويؤكد أن الملء الثاني لـ"سد النهضة" في موعده
    إثيوبيا تؤكد ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل رغم تحذيرات مصر والسودان
    هل استعدت مصر والسودان للملء الثاني لسد النهضة بعد إصرار أثيوبيا على مواقفها؟
    كاتب سعودي مفجرا الجدل: من أين تستمد إثيوبيا قوتها لتحدي مصر والسودان؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بحيرة كاريزا في كندا
    هل أنت مجهد بسبب الوباء... إليك الدواء
    بايدن مشغول بأنه غير موجود... ذهب ليبحث عن شجاعته المفقودة
    إنفوجرافيك... الدول المشاركة بتدريب جاسويكس-21 في بحر العرب
    الدول المشاركة بتدريب "جاسويكس-21" في بحر العرب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك