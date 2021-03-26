الخارجية البريطانية: إذا أرادت الصين دحض مزاعم الانتهاكات فلتسمح للأمم المتحدة بالتحقيق

وبحسب تدوينة للوزير البريطاني نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد أن على الصين أن تسمح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدخول إلى إقليم شينغيانغ، إذا أرادت دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.

While the UK joins the international community to sanction human rights abuses, Chinese govt sanctions its critics. If Beijing want to credibly rebut claims of human rights abuses in Xinjiang, it should give ⁦@UNHumanRights⁩ access to verify facts. https://t.co/FP3676fFlB — Dominic Raab (@DominicRaab) March 26, 2021

وقال: "بينما تنضم المملكة المتحدة إلى المجتمع الدولي لمعاقبة من ينتهك حقوق الإنسان، فإن الحكومة الصينية تعاقب منتقديها".

وشدد على أنه "إذا أرادت بكين دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ بمصداقية، فعليها أن تعطي للأمم المتحدة حق التحقيق في تلك المزاعم".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على شركات ومواطنين بريطانيين، رداً على عقوبات سابقة فرضتها بريطانيا ودول غربية الاثنين الماضي، بسبب ما وصفوه بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان" في منطقة شينغيانغ.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الصينية أنها فرضت عقوبات على 9 أفراد، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في فرض مزيد من العقوبات.

وقال البيان إن "المملكة المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات صينية بارزة، بذريعة ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان في شينغيانغ".